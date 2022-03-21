أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى 41 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين (الواحد والعشرون من مارس) انخفاضاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.78 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 1.20% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.89%، ما يعادل انخفاض قدره 0.16% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.63% لتسجل نحو 41,161 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.56% لتسجل نحو 2,878 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.39% لتسجل نحو 391 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 0.9999 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.81% لتسجل نحو 0.807 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 2.06% لتسجل نحو 95 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.48% لتسجل نحو 0.8876 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.27% لتسجل نحو 89 دولار.

ارتفع سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 1.36% لتسجل نحو 88 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.