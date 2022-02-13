أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى 42 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد (الثالث عشر من فبرابر) انخفاضاً حيث بلغ إجمالي حجم سوق العملات الرقمية 66.22 مليار دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 25.81% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.26%، ما يعادل ارتفاع قدره 1.18% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.78% لتسجل نحو 42,384 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.52% لتسجل نحو 2,921 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.76% لتسجل نحو 403 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 0.9994 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 8.68% لتسجل نحو 0.8272 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.31% لتسجل نحو 1.06 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 2.69% لتسجل نحو 96 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 5.36% لتسجل نحو 53 دولار.

ارتفع سعر أفلانش (AVAX) بنسبة 2.76% لتسجل نحو 82 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية