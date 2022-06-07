أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى29 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (السابع من يونيو) بالانخفاض حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.22 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 5.24% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 46.29%، ما يعادل انخفاض قدره 0.05% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 5.47% لتسجل نحو 29,576 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 6.93% لتسجل نحو 1,761 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 0.9994 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 8.27% لتسجل نحو 284 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 7.88% لتسجل نحو 0.5874 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 3.21% لتسجل نحو 0.3904 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.05% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 8.75% لتسجل نحو 39 دولار.

انخفض سعر عملة دجكوين (DOGE) بنسبة 4.28% لتسجل نحو 0.07998 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.