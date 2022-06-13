أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يهبط إلى 24 ألف دولار

استمرت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين (الثالث عشر من يونيو) بالانخفاض حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 987.32 مليار دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 10.90% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 47.19%، ما يعادل انخفاض قدره 0.26% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 12.01% لتسجل نحو 24,245 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 16.07% لتسجل نحو 1,235 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.05% لتسجل نحو 0.9984 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 12.19% لتسجل نحو 227 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.07% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 9.98% لتسجل نحو 0.3154 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 13.13% لتسجل نحو 0.4515 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 17.66% لتسجل نحو 27 دولار.

انخفض سعر عملة دجكوين (DOGE) بنسبة 16.66% لتسجل نحو 0.05521 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

إخلاء المسؤولية: يعتبر سوق العملات الرقمية مضارباً للغاية ومحفوفاً بالمخاطر وغير منظم إلى حد كبير. يجب على أي شخص يفكر في الاستثمار فيه أن يدرك أن هناك خطر فقدان استثماره بالكامل. وهذا المقال لا يقدم أي نصيحة استثمارية.