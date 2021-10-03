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أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 04:43
ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية
ارتفع  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.69%لتسجل نحو $47,912.59  دولار
أبرز العناوين
ارتفعت العملات الرقمية اليوم الجمعة مطلع شهر أكتوبر  (الثاني من أكتوبر) حتى الساعة 8:01  صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.13 تريليون دولار

ارتفعت العملات الرقمية اليوم الجمعة مطلع شهر أكتوبر (الثالث من أكتوبر) حتى الساعة 8:01  صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.13 تريليون دولار، بزيادة 2.30 ٪عن اليوم الماضي 

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  •  ارتفع  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.69%لتسجل نحو $47,912.59  دولار.
  • ارتفع  سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 4.03%  لتسجل نحو $3,399.47 دولار.
  • ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.71%لتسجل نحو $2.26 دولار. 
  • ارتفع  سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.26% لتسجل نحو $429.24دولار.
  • ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو $1.00 دولار. 
  • ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 7.49% لتسجل نحو  $169.54 دولار.
  • ارتفع سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 2.52% لتسجل نحو $1.04 دولار.
  • ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.83% لتسجل نحو $0.2192  دولار.
  • ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 0.47% لتسجل نحو  $31.98 دولار.
  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9999 دولار. 

    العملات الرقمية اليوم

 


يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

 


 

كلمات دالة:العملات الرقميةارتفاع العملات الرقمية

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