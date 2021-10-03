أسعار العملات الرقمية اليوم…ارتفاع طفيف يسيطر على العملات الرقمية

ارتفعت العملات الرقمية اليوم الجمعة مطلع شهر أكتوبر (الثالث من أكتوبر) حتى الساعة 8:01 صباحاً، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.13 تريليون دولار، بزيادة 2.30 ٪عن اليوم الماضي

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.69%لتسجل نحو $47,912.59 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 4.03% لتسجل نحو $3,399.47 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.71%لتسجل نحو $2.26 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.26% لتسجل نحو $429.24دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو $1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 7.49% لتسجل نحو $169.54 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 2.52% لتسجل نحو $1.04 دولار.

ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.83% لتسجل نحو $0.2192 دولار.

ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 0.47% لتسجل نحو $31.98 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9999 دولار.







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