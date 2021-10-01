  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار العملات الرقمية اليوم…بيتكوين في القمة

أسعار العملات الرقمية اليوم…بيتكوين في القمة

منشور 01 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 01:54
ارتفع  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 9.65%لتسجل نحو $47,208.91  دولار
بيتكوين في القمة
أبرز العناوين
ارتفعت العملات الرقمية اليوم الجمعة مطلع شهر أكتوبر  ( واحد من أكتوبر) حتى الساعة 5:05  مساءاً ، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.06 تريليون دولار، بزيادة 8.13 ٪عن اليوم الماضي 

ارتفعت العملات الرقمية اليوم الجمعة مطلع شهر أكتوبر  ( واحد من أكتوبر) حتى الساعة 5:05  مساءاً ، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.06 تريليون دولار، بزيادة 8.13 ٪عن اليوم الماضي 

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية: 

  •  ارتفع  سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 9.65%لتسجل نحو $47,208.91  دولار.
  • ارتفع  سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 8.10%  لتسجل نحو $3,215.20 دولار.
  • ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 6.05%لتسجل نحو $2.21 دولار. 
  • .ارتفع  سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 9.58% لتسجل نحو $411.42دولار.
  • ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو $1.00 دولار. 
  • ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 9.59% لتسجل نحو  $150.87 دولار.
  • ارتفع سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 8.93% لتسجل نحو $1.02 دولار.
  • ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 6.73% لتسجل نحو $0.2142  دولار.
  • ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 10.30% لتسجل نحو  $30.78 دولار.
  • انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار. 


العملات الرقمية اليوم

 

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:
 

 


 

 


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...