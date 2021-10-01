أسعار العملات الرقمية اليوم…بيتكوين في القمة

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ارتفعت العملات الرقمية اليوم الجمعة مطلع شهر أكتوبر ( واحد من أكتوبر) حتى الساعة 5:05 مساءاً ، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.06 تريليون دولار، بزيادة 8.13 ٪عن اليوم الماضي