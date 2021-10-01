أسعار العملات الرقمية اليوم…بيتكوين في القمة

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ارتفعت العملات الرقمية اليوم الجمعة مطلع شهر أكتوبر ( واحد من أكتوبر) حتى الساعة 5:05 مساءاً ، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.06 تريليون دولار، بزيادة 8.13 ٪عن اليوم الماضي
ارتفعت العملات الرقمية اليوم الجمعة مطلع شهر أكتوبر ( واحد من أكتوبر) حتى الساعة 5:05 مساءاً ، حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.06 تريليون دولار، بزيادة 8.13 ٪عن اليوم الماضي
وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:
- ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 9.65%لتسجل نحو $47,208.91 دولار.
- ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 8.10% لتسجل نحو $3,215.20 دولار.
- ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 6.05%لتسجل نحو $2.21 دولار.
- .ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 9.58% لتسجل نحو $411.42دولار.
- ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو $1.00 دولار.
- ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 9.59% لتسجل نحو $150.87 دولار.
- ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 8.93% لتسجل نحو $1.02 دولار.
- ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 6.73% لتسجل نحو $0.2142 دولار.
- ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 10.30% لتسجل نحو $30.78 دولار.
- انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.
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