أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 13 أكتوبر

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس ارتفاعات طفيفة، بالتزامن مع تقييم المستثمرين لمخاطر الركود الاقتصادي ومسار السياسة النقدية، خاصةً عقب صدور تقارير اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وانتظار بيانات التضخم.

أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس

ارتفعت عملة البيتكوين (أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية)، بنسبة 0.15% إلى 19.03 ألف دولار، وتظل بذلك دون الـ 20 ألف دولار.

وارتفعت عملة الإيثريوم (ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية)، بنسبة 0.29% إلى 1.28 ألف دولار.

وتراجعت عملة بينانس كوين بنسبة 0.33% إلى 270.30 دولار، في حين هبطت عملة ريبل 2.6% إلى 0.4734 دولار.

وتراجعت عملتا كاردانو وسولانا بنسبة 4.5% للأولى، وبنسبة 0.45% للثانية.

كما انخفضت عملة الدوغ كوين بنسبة 1.97% لتسجل 0.058886 دولار.

وبحسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب"، فإن القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة تراجعت إلى 917.44 مليار دولار.