أسعار العملات الرقمية: بيتكوين ينخفض إلى مستويات 49 ألف دولار

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (الثامن والعشرين من ديسمبر) انخفاضاً طفيفاً حتى الساعة 12:05 ظهراً حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.31 تريليون دولار، بانخفاض بنسبة قدرها 3.44٪ عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.22٪، بارتفاع قدره 0.10٪ خلال اليوم.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.35 % لتسجل نحو 49,096 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.83% لتسجل نحو 3,902 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.22% لتسجل نحو 548 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 5.06% لتسجل نحو 189 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.63% لتسجل نحو 1.46 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 3.60% لتسجل نحو 0.8856 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.08% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 9.17% لتسجل نحو 89 دولار.

انخفض سعر بولكادوت (DOT) بنسبة 7.22% لتسجل نحو 29 دولار.

يمكنكم معرفة آخر تطورات أسعار العملات الرقمية عبر التحديث أدناه:

