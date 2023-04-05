أسعار المحروقات اليوم في لبنان الأربعاء 5 أبريل 2023

استقرت أسعار المحروقات اليوم في لبنان، اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023، طبقاً للأسعار المُعلنة من جانب وزارة الطاقة والمياه في مستهل التعاملات الصباحية.

كشف مسؤول موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا أنّ اسعار البنزين والديزل جاءت مستقرة، في ظل استقرار سعر الدولار في لبنان اليوم عقب تدخل مصرف لبنان المركزي.

اقرأ أيضاً.. سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 5 أبريل 2023.

أسعار البنزين اليوم في لبنان

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، أمس، جدولاً لسعر المحروقات في لبنان بالإضافة إلى المشتقات النفطية، كالتالي:

أولاً : صفيحة بنزين 98 أوكتان = 26 ألف ليرة لبنانية، وأصبح سعر البنزين = 1,845,000 ليرة.

: صفيحة بنزين 98 أوكتان = 26 ألف ليرة لبنانية، وأصبح سعر البنزين = 1,845,000 ليرة. ثانياً : صفيحة بنزين 95 أوكتان = 25 ألف ليرة لبنانية، وأصبح سعر البنزين = 1,802,000 ليرة.

: صفيحة بنزين 95 أوكتان = 25 ألف ليرة لبنانية، وأصبح سعر البنزين = 1,802,000 ليرة. ثالثاً : انخفض سعر صفيحة المازوت عند = 43 ألف ليرة لبنانية، وأصبح سعر المازوت = 1,591,000 ليرة.

: انخفض سعر صفيحة المازوت عند = 43 ألف ليرة لبنانية، وأصبح سعر المازوت = 1,591,000 ليرة. رابعاً: وانخفض سعر قارورة الغاز عند = 32 ألف ليرة لبنانية، وأصبح سعر الغاز = 1,134,000 ليرة.

يأتي هذا في ظل تراجع حاد في سعر الليرة اللبنانية، حيث أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.