أسعار المستهلكين في السعودية تنكمش خلال سبتمبر للشهر التاسع على التوالي

أظهرت البيانات تراجع أسعار المستهلكين في السعودية في سبتمبر الماضي مقارنة مع مستواها قبل عام، للشهر التاسع على التوالي ولكن بوتيرة هي الأبطأ هذا العام، إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بـ0.7% مقارنة بتراجع بـ 1.1% في الشهر الذي سبق.

فيما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بـ 0.2% على أساس شهري.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي توقع نمو القطاع غير النفطي في السعودية بنسبة 2.9% هذا العام، فيما توقع نمو الاقتصاد السعودي بـ0.2 %.