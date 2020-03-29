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أسعار المنتج الصناعي في قطر تتراجع بـ 10.6% في فبراير 2020 على أساس سنوي

منشور 29 آذار / مارس 2020 - 11:57
أسعار المنتج الصناعي في قطر تتراجع بـ 10.6% في فبراير 2020 على أساس سنوي
قطر
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تراجع الرقم القياسي لأسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شباط فبراير الماضي بنسبة 10.6% على أساس سنوي

تراجع الرقم القياسي لأسعار المنتج الصناعي في قطر خلال شباط فبراير الماضي بنسبة 10.6% على أساس سنوي، وبنسبة 5.8% مقارنة بشهر يناير الذي سبق وفقا لتقرير جهاز التخطيط و الإحصاء القطري.

ووفقاً للتقرير فقد ضغط قطاع التعدين على المؤشر القياسي بنسبة 14.4% على أساس سنوي نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي.

كما ساهم تراجع قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.9% بالضغط على المؤشر بتأثير من تراجع أسعار خمس مجموعات على رأسها تكرير النفط و الإسمنت و البلاستيك.

فيما سجل قطاع  الكهرباء والماء ارتفاعا بنسبة 7% نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 4.8%و مجموعة الكهرباء بنسبة 1.6.%.

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Via SyndiGate.info


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