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أسعار النفط تقفز مع آمال بتحسن السوق في ظل تخفيضات تقودها أوبك

أسعار النفط تقفز مع آمال بتحسن السوق في ظل تخفيضات تقودها أوبك
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