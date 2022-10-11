أسعار النفط اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022.. النفط يواصل الانخفاض

لليوم الثاني على التوالي تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ليستمر مسلسل الخسائر الذي بلغ حوالى 2% أثناء الجلسة السابقة، حيث ترتب على ارتفاع الدولار وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي.

وبحس توقيت جرينتش وتحديداً في الساعة 03.42، انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء للعقود الآجلة برنت 27 سنتاً، أي 0.3%، إلى 95.92 دولار للبرميل عقب هبوطها 1.73 دولار خلال الجلسة السابقة.

كما وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 90.73 دولار للبرميل، لينخفض بذلك إلى 40 سنتاً أي 0.4%، عقب تراجعه 1.51 دولار أثناء الجلسة السابقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الدولار سجل ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الثلاثاء في ظل مخاوف تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية التي تسبب إزعاج كبير لدى المستثمرين، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الدولار القوي يقلل من الطلب على النفط نظراً لكثرة الكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون العملات الأخرى.