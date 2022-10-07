استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، خلال التعاملات الصباحية، ولكنها تتجه إلى تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس الماضي، مدفوعة بقرار مجموعة «أوبك بلس» فيما يتعلق بخفض الإنتاج.

وفي مستهل تعاملات اليوم الجمعة، وتحديداً في تمام الساعة 14:40 صباحاً بتوقيت الإمارات، شهدت أسعار النفط اليوم استقراراً حيث استقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر عند 94.74 دولار للبرميل، ومع ذلك فهي مرتفعة بنسبة 7.4% خلال هذا الأسبوع حتى الآن.

واستقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر عند 88.49 دولار للبرميل، ومن ثمّ فهي في طريقها لتسجيل مكاسب أسبوعية تصل إلى 11%.

ومن جانبها تستعد مجموعة «أوبك بلس» لخفض مستوى الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل في اليوم اعتباراً من شهر نوفمبر القادم، بحسب قرارات الاجتماع الأخير الذي عقده التحالف بشكل واقعي لأول مرة منذ الجائحة.

وصرح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأن مقدار الخفض الحقيقي يُتوقع أن يتراوح ما بين مليون و 1.1 مليون برميل، نظراً لأن بعض الأعضاء يضخون أقل بكثير من حصصهم الفعلية.

يُذكر أنّ إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عارضت الخفض الكبير لأسعار النفط، إذ من المرجح الإفراج عن المزيد من المخزونات النفط الاستراتيجية بغرض خفض الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم.

وعلى الجانب الآخر، أكدت روسيا هذا الأسبوع، بأنها لن تبيع النفط للدول التي تضع حد أقصى للأسعار، الأمر الذي زاد من حالة عدم الاستقرار واليقين بشأن الإمدادات.