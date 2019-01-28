أسعار النفط تميل إلى الانخفاض في آسيا على الرغم من الأزمة الفنزويلية

تميل أسعار النفط إلى الانخفاض اليوم الإثنين في آسيا بينما طغى القلق على النمو العالمي بعد الارتفاع الذي سجل الأسبوع الماضي بسبب الأزمة في فنزويلا.

انخفض سعر برميل النفط الخفيف المرجع الأميركي للخام تسليم مارس 31 سنتاً ليبلغ سعره 53.38 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم مارس أيضاً فقد تراجع 26 سنتاً وبلغ إلى 61.38 دولاراً.

وكانت أسعار النفط ارتفعت الأسبوع الماضي، بسبب الوضع في فنزويلا حيث أعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه "رئيساً بالوكالة" بدلاً من الرئيس الحالي المنتخب نيكولاس مادورو. ويلقى غوايدو دعم الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى وخصوصاً الأوروبية.

وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطات للخام في العالم وتبقى عضواً مهماً في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، على الرغم من انهيار أسعار الذهب الأسود في السنوات الأخيرة.

وقال إدوارد ميا، المحلل في مجموعة "أواندا" إن "الأسعار ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها خلال شهرين لأن الاضطرابات السياسية في فنزويلا أوحت بأن هذا البلد سينتج كميات أقل من النفط".

لكن المحللين يرون إن هذا الخطر المحدق بالإنتاج تحد منه المخاوف المستمرة من تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي.

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