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أسعار النفط تميل إلى الانخفاض في آسيا على الرغم من الأزمة الفنزويلية

أسعار النفط تميل إلى الانخفاض في آسيا على الرغم من الأزمة الفنزويلية
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