أسعار النفط ترتفع فوق الـ 60 دولاراً والأسواق المالية تتراجع

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين متعافية من خسائر بلغت ثمانية في المائة في الجلسة السابقة ليقفز برنت فوق 60 دولاراً للبرميل، لكن المعنويات تظل ضعيفة وسط تراجع واسع النطاق بالأسواق المالية في الأسابيع الماضية، وفق "رويترز".

وصعد خام برنت لعقود أقرب استحقاق 1.31 في المائة بما يوازي 2.2 في المائة إلى 60.11 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو 1.3 في المائة إلى 51.08 دولاراً للبرميل.

وعوضت المكاسب جزءا من خسائر الجمعة التي أطلق عليها المتعاملون بالفعل اسم "الجمعة السوداء". ويأتي الاتجاه الصعودي مع زيادة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب الذي من المتوقع أن يقود إلى فائض معروض في العام المقبل.

وتأثرت أسواق النفط أيضا بالتراجع في أسواق المال عموما. وتضررت الأسواق بقوة الدولار الأميركي الذي صعد أمام معظم العملات الأخرى بفضل أسعار الفائدة التي أدت لنزوح أموال المستثمرين من العملات الأخرى ومن أصول عالية المخاطر مثل النفط.

وما زالت أسعار النفط تتعرض لضغوط من ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، حيث قفزت 4.9 ملايين برميل إلى 446.91 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام الأميركي ظل أيضا عند مستوى قياسي مرتفع قدره 11.7 مليون برميل يوميا.

وللرد على هذه القفزة في الإمدادات، تدرس "أوبك" اتفاقا لخفض الإنتاج عندما تجتمع في 5 ديسمبر/ كانون الأول رغم أن إيران، العضو في المنظمة، من المتوقع أن تقاوم أي خفض طوعي، في وقت لم تظهر روسيا، حليف "أوبك"، أيضا أي علامة على أنها ستنضم إلى خفض الإنتاج.

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