الخام الأمريكي ينتعش من جديد بعد تهاويه لأدنى مستوى منذ يونيو 2017

تباينت أسعار النفط اليوم الأربعاء حيث انتعش الخام الأمريكي من خسائر حادة في الجلسة السابقة حتى مع استمرار بواعث القلق بشأن قوة الاقتصاد العالمي التي تلقي بظلالها على السوق.

وفي الساعة 0748 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 13 سنتا بما يعادل 0.31 بالمئة إلى 42.66 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار بما يصل إلى اثنين بالمئة في وقت سابق. كان الخام هوى 6.7 بالمئة في الجلسة السابقة إلى 42.53 دولار للبرميل، في أدنى مستوى له منذ يونيو حزيران 2017.

وانخفضت عقود خام برنت 29 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 50.18 دولار للبرميل بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى أقل سعر منذ يوليو تموز 2017. وهبط السعر 6.2 بالمئة في الجلسة السابقة إلى 50.47 دولار.

وتتعرض الأسواق المالية عموما لضغوط من المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وسط أسعار فائدة أمريكية مرتفعة والنزاع التجارين بين الولايات المتحدة والصين.

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