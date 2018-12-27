أسعار النفط تتراجع بفعل تخمة المعروض والمخاوف الاقتصادية

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما قفزت ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من تخمة المعروض النفطي والقلق من فتور الاقتصاد العالمي مما ضغط على الأسعار التي تلقت بعض الدعم من صعود أسواق الأسهم.

وبحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 54.25 دولار للبرميل. وكانت الأسعار ارتفعت ثمانية بالمئة إلى 54.47 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.56 بالمئة إلى 45.96 دولار للبرميل. وكانت سجلت ارتفاعا بنسبة 8.7 بالمئة إلى 46.22 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

وتراجع الخامان نحو أربعين بالمئة عن المستويات المرتفعة التي بلغاها في أكتوبر.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا خلال اجتماع الشهر الجاري على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من يناير.

وقد تتلقى أسعار النفط دعما بفعل ما ورد في مسح مبدئي أجرته رويترز أمس الأربعاء وتوقع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر في رابع أسبوع على التوالي من التراجعات.

وينشر معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات اليوم بينما تعلن إدارة معلومات الطاقة تقريرها غدا الجمعة.

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