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أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع مفاجىء لمخزونات الخام الأمريكية

أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع مفاجىء لمخزونات الخام الأمريكية
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