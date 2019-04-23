أسعار النفط تحلق نحو أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018

منشور 23 نيسان / أبريل 2019 - 07:40
أعلنت واشنطن أنها ستنهي جميع الإعفاءات الممنوحة في العقوبات الإيرانية بنهاية مايو
أعلنت واشنطن أنها ستنهي جميع الإعفاءات الممنوحة في العقوبات الإيرانية بنهاية مايو
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أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التأقلم مع تعطلات إيران نظرا لتوافر طاقة فائضة كافية من موردين آخرين

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها للعام 2019 اليوم الثلاثاء بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستنهي جميع الإعفاءات الممنوحة في العقوبات الإيرانية بنهاية مايو، لتضغط على المستوردين من أجل وقف الشراء من طهران.

ورغم خطوة واشنطن، قال المحللون إن أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التأقلم مع تعطلات إيران نظرا لتوافر طاقة فائضة كافية من موردين آخرين.

وفي الساعة 06:28 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.58 دولار للبرميل، مرتفعة 0.7 بالمئة من أحدث إغلاق لها ومسجلة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أقوى مستوياتها منذ أكتوبر 2018 عند 65.10 دولار للبرميل، بزيادة 0.8 بالمئة عن تسويتها السابقة.

وطالبت الولايات المتحدة أمس الاثنين مشتري النفط الإيراني بوقف الواردات بحلول أول مايو أو مواجهة عقوبات، منهية إعفاءات لستة أشهر سمحت لأكبر ثمانية مشترين من إيران، ومعظمهم في آسيا، بمواصلة استيراد كميات محدودة.

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Via SyndiGate.info


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