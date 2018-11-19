أسعار النفط ترتفع بعد توقعات بخفض معروض "أوبك"

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع توقع التجار أن تقوم منظمة أوبك بخفض الإمدادات قرب نهاية العام.

وعلى الرغم من ذلك، يظل القلق يسيطر على الأسواق وسط خلافات تجارية شديدة بين أكبر اقتصادين في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 06:09 بتوقيت جرينتش، سجل خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 67.21 دولار للبرميل، بارتفاع 45 سنتا أو 0.7 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 58 سنتا أو واحد بالمئة إلى 57.04 دولار للبرميل.

وقال سوكريت فيجاياكار مدير شركة تريفكتا الهندية لاستشارات الطاقة "واصلت أسعار النفط التعافي... (في حين) تراقب السوق عن كثب التأثير المحتمل لخفض (الإمدادات)".

وتسعى أوبك، بقيادة السعودية أكبر منتجيها، وحلفاء المنظمة لخفض الإمدادات ما بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا للتكيف مع تباطؤ نمو الطلب والحيلولة دون حدوث تخمة في المعروض بالسوق.

ورغم مكاسب اليوم، تظل أسعار النفط أقل نحو 25 بالمئة عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في أوائل اكتوبر نتيجة زيادة الإمدادات و تباطؤ نمو الطلب.

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