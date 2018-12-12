أسعار النفط ترتفع مع صعود الأسهم وتخفيضات بقيادة "أوبك"

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة اليوم الأربعاء مع تعافي سوق الأسهم وبفضل توقعات بأن تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك في عام 2019 ستحقق استقرارا في التوازن بين العرض والطلب.

وقال محللون إن الأسعار تلقت الدعم أيضا من تعطل صادرات نفط ليبية بعد أن سيطر مسلحون محليون على حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل في البلاد.

وبحلول الساعة 05:43 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 60.86 دولار للبرميل بزيادة قدرها 66 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.22 دولار للبرميل بارتفاع قدره 57 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة.

يأتي ارتفاع الأسعار في ظل صعود أسواق الأسهم الآسيوية اليوم.

وأبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رويترز في مقابلة أمس الثلاثاء أن المحادثات مع الصين تجري لنزع فتيل النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعلى الرغم من تعزز ثقة السوق أمس الثلاثاء، حذر المحللون من تباطؤ اقتصادي.

وقال بنك باركليز البريطاني في توقعاته للسلع الأولية لعام 2019 إن "الخطر الرئيسي في آفاق الأجل القريب يتعلق بحدوث تدهور أسرع من المتوقع في النشاط الاقتصادي".

وفيما يخص العوامل الأساسية في سوق النفط، تلقت الأسعار الدعم هذا الأسبوع من قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين، بمن فيهم روسيا، الأسبوع الماضي بخفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يوميا.

وقال بنك إيه.إن.زد اليوم "تخفيضات إنتاج أوبك ستحقق الاستقرار في السوق".

وخسرت أسعار النفط ثلث قيمتها في الفترة بين مطلع أكتوبر ووقت إعلان التخفيضات. وعلى الرغم من ذلك يحذر بعض المحللين من أن الاتفاق ربما لا يكون له الأثر المأمول.

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