أسعار النفط ترتفع بنسبة 1% وسط تخفيضات في المعروض

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء وسط تخفيضات في المعروض تقودها أوبك وروسيا لكن تدهور الآفاق الاقتصادية قد ينال قريبا من نمو الطلب على الوقود.

وسجل مزيج برنت الخام في العقود الآجلة 59.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش مرتفعا 81 سنتا بما يعادل 1.4 بالمئة عن آخر إغلاق.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.21 دولار للبرميل بزيادة 70 سنتا أو 1.4 بالمئة.

وقالت شركة السمسرة فيليب فيوتشرز "التخفيضات التي تقودها أويك وتراجع عدد الحفارات الأمريكية عززا المعنويات في السوق في العام الجديد".

واتفقت منظمة اوبك وعدد من المنتجين المستقلين من بينهم روسيا في أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج لكبح تخمة المعروض العالمية.

وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد الحفارات التي تبحث عن إنتاج نفطي جديد من ذروة 2018 البالغة 888 حفارا إلى 873 في اوائل العام الحالي، مما قد ينال من زيادة الإنتاج التي تجاوزت مليوني برميل يوميا العام الماضي ليصل إنتاج الخام الأمريكي لمستوى قياسي عند 11.7 مليون برميل يوميا.

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