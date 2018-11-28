أسعار النفط ترتفع قبيل اجتماع "أوبك" والحذر يخيم على الأسواق

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع المقبل الذي من المتوقع أن يقرر خلاله الأعضاء شكلاً ما من أشكال خفض الإنتاج لمواجهة تخمة تلوح في الأفق.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 44 سنتاً توازي 0.7 في المئة إلى 60.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت جرينتش.

وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأميركي مسجلاً 51.88 دولار للبرميل بعد أن زاد 32 سنتاً تمثل 0.6 في المئة.

وعلى الرغم من زيادة اليوم، فقد انخفضت أسعار النفط بأكثر من 30 بالمئة منذ أوائل أكتوبر تحت ضغط بوادر على تخمة في المعروض وضعف الأسواق المالية على نطاق واسع.

ويوازي هبوط الأسعار منذ أكتوبر تراجعها في 2008 لكنه أكثر انخفاضاً مما كانت عليه في 2015/2014.

وتجتمع أوبك في السادس من ديسمبر في فيينا لمناقشة سياسة الإنتاج مع بعض المنتجين من خارجها، ومن بينهم روسيا.

ويأتي اجتماع أوبك في أعقاب قمة لزعماء مجموعة العشرين في بوينس أيرس يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر على رأس جدول أعمالها الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وكذلك السياسة النفطية.

وفي حين يتوقع معظم المحللين أن يتمخض اجتماع أوبك عن خفض في الإنتاج، فإن المعنويات في أسواق النفط لا تزال سلبية.

وقال إريك نورلاند كبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة (سي.إم.إي) في مذكرة بحثية "التجار لا يزالون يركزون في خياراتهم على المخاطر النزولية في أعقاب انخفاض نسبته 30 في المئة في خام غرب تكساس الوسيط الأميركي".

ويساور الأسواق العالمية القلق من أن يتسبب تباطؤ التجارة العالمية نتيجة للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين فضلاً عن تراكم الديون وقوة الدولار في الضغط على الأسواق الناشئة.

وقالت منظمة التجارة العالمية في أحدث توقعاتها التي نشرت أمس الثلاثاء إن "نمو التجارة سيستمر في التباطؤ حتى الربع الرابع من 2018 على الأرجح"، في أبطأ وتيرة للنمو منذ أكتوبر 2016.

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