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أسعار النفط ترتفع قبيل اجتماع "أوبك" والحذر يخيم على الأسواق

أسعار النفط ترتفع قبيل اجتماع "أوبك" والحذر يخيم على الأسواق
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