أسعار النفط ترتفع بعد توقعات لتخفيضات الإنتاج بقيادة "أوبك"

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مواصلة مكاسب اليوم السابق وسط تخفيضات معروض متوقعة بقيادة أوبك وروسيا.



وفي الساعة 06:04 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.33 دولار للبرميل، مرتفعة 48 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة عن أحدث إغلاق لها.



وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 51 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 62.20 دولار للبرميل.



وارتفع كل من الخامين القياسيين نحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في حربهما التجارية وقالتا إنهما ستتفاوضان لمدة 90 يوما قبل أخذ أي إجراء جديد.



وقال بنجامين لو من فيليب فيوتشرز للسمرة في سنغافورة "من المرجح على ما يبدو أن ترتفع أسعار النفط تدريجيا... هذا الأسبوع مع توقع المستثمرين أن تخفض أوبك+ المعروض" مشيرا إلى منظمة أوبك وحليفتها روسيا.

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في السادس من ديسمبر بمقر أمانتها العامة في العاصمة النمساوية فيينا للبت في سياسة الإنتاج المشتركة.

وستناقش أوبك السياسة أيضا مع المنتج العملاق غير العضو في المنظمة روسيا.



وقال بنك جولدمان ساكس الأمريكي في مذكرة للعملاء "نتوقع على أثر ذلك أن تتفق أوبك على خفض الإنتاج في فيينا يوم الخميس القادم."



وقال البنك "خفض إنتاج أوبك وروسيا 1.3 مليون برميل يوميا سيكون ضروريا لعكس الزيادة الضخمة غير الموسمية الحاصلة حاليا في المخزونات."



وأضاف أنه يتوقع أن تدفع جهود تقليص المعروض المشتركة بين أوبك وروسيا أسعار خام برنت "لتتجاوز منتصف نطاق الستين دولارا للبرميل".

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