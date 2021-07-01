أسعار النفط ترتفع بدعم من انخفاض المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط الخميس 1 يوليو، بدعم من انخفاض المخزونات الأميركية، إذ يترقب المستثمرون قرارا من منتجين رئيسيين بشأن ما إذا كانوا سيبقون على تخفيضات للإمدادات أم سيخففونها في النصف الثاني من العام.

هذا وربح خام برنت تسليم سبتمبر أيلول 15 سنتا أو ما يعادل 0.2% إلى 74.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس آب 73.69 دولار للبرميل بارتفاع 22 سنتا أو ما يعادل 0.3%.

هذا وارتفع خام غرب تكساس ما يزيد عن 10% في يونيو حزيران بينما أضاف برنت أكثر من 8%، ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر تشرين الأول 2018، إذ يتلقى المزيد من الناس اللقاح المضاد لكوفيد-19 وتحسن السفر في الصيف.



الأنظار تتجه نحو أوبك+



هذا ويتوقع محللون عجزا كبيرا للإمدادات عالميا في النصف الثاني من العام إذ تُبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على تخفيضات الإنتاج بينما يرتفع الطلب.

وفي العام الماضي، اتفقت المجموعة على تطبيق تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا بدءا من مايو أيار 2020 من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية أبريل نيسان 2022.

وقلصت أوبك+ خفض الإمدادات بين مايو أيار ويونيو حزيران 2.1 مليون برميل يوميا وستجتمع اليوم لاتخاذ قرار بشأن إما الإبقاء على الإنتاج دون تغيير أو تعزيز الإنتاج، ربما بأكثر من مليون برميل يوميا أو بقدر أكثر تواضعا عند 0.5 مليون برميل يوميا في أغسطس آب.

ومن المتوقع أن تبحث المجموعة تمديد اتفاق خفض الإمدادات لما بعد أبريل نيسان القادم.



مخزونات الخام الأميركية



وفي الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات الخام الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي استجابة لارتفاع الطلب بحسب ما كشفته بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.