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أسعار النفط تسجل ارتفاع مدعومة بطلب صيفي قوي

منشور 21 حزيران / يونيو 2021 - 08:42
أسعار النفط تسجل ارتفاع مدعومة بطلب صيفي قوي
رفع الانتعاش علاوات التسليم الفوري للخام في آسيا وأوروبا إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر
أبرز العناوين
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مدعومة بطلب صيفي قوي وتوقف في محادثات إحياء الاتفاق النووي مما قد ينبئ بتأخر في استئناف إمدادات إيران عضو أوبك.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مدعومة بطلب صيفي قوي وتوقف في محادثات إحياء الاتفاق النووي مما قد ينبئ بتأخر في استئناف إمدادات إيران عضو أوبك.

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وبحلول إغلاقات الأسواق الآسيوية، كان خام برنت تسليم أغسطس آب مرتفعا 23 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 73.74 دولار للبرميل. وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو تموز 71.94 دولار، بزيادة 30 سنتا أو 0.4%.

ارتفع كلا خامي القياس على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة وسط تفاؤل حيال وتيرة التطعيم العالمي وتحسن في حركة الرحلات الصيفية.

ورفع الانتعاش علاوات التسليم الفوري للخام في آسيا وأوروبا إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

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وكتب محللو أيه.إن.زد في مذكرة "انتعاش الطلب في صيف نصف الكرة الشمالي من القوة بما يعزز بواعث قلق السوق حيال مزيد من الانخفاضات الحادة في المخزونات."

وتوقفت مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي أمس الأحد بعد فوز القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية هناك. وقال دبلوماسيان إنهما يتوقعان توقفا لنحو عشرة أيام.

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Via SyndiGate.info


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