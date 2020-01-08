أسعار النفط ترتفع بعد الهجوم الإيراني

قفزت أسعار النفط وتهاوت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو صباح اليوم الأربعاء، إثر إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، في تصعيد أجج مخاوف المستثمرين على موارد الذهب الأسود وقلقهم من مخاطر اندلاع حرب بين طهران وواشنطن.

وبعيد نصف ساعة على بدء التداولات في بورصة طوكيو ارتفع سعر برميل خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4,53 بالمئة ليصل إلى 65,54 دولاراً قبل أن يعود ويتراجع قليلاً، في حين خسر مؤشر نيكاي الرئيسي أكثر من 2,4%.

وحصلت هذه التقلبات إثر الضربة الصاروخية البالستية التي شنّتها إيران ضدّ القوات الأميركية في العراق انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد الأسبوع الماضي.

وانعكست مخاوف المستثمرين على أسعار الأسهم اليابانية أيضاً التي انخفضت مقابل ارتفاع سعر الين الياباني الذي يعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين غالباً ما يلجأون إليه في أوقات الأزمات.

وسجلت أكبر الانخفاضات في أسعار أسهم الشركات اليابانية المصدرة وذلك بفعل ارتفاع سعر الين.

وقال كيوكو أميميا كبير مستشاري الأسواق في "اس.بي.اي" للأوراق المالية في تصريح لوكالة فرانس برس إنّ "الين ارتفع إلى مستوى 107,78 يناً للدولار" وهو سعر يضر بشكل عام بالأسهم اليابانية.

وأضاف أن الأسهم اليابانية تأثّرت سلباً أيضاً بمخاوف المستثمرين على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على واردات النفط.