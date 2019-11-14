أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض مفاجىء للمخزونات الأمريكية

ارتفع النفط، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع تراجعاً مفاجئاً في مخزونات الخام الأميركية، في حين جاء دعم إضافي من تصريحات مسؤول في أوبك عن نمو دون المتوقع لإنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة في 2020.

وبحلول الساعة 06:06 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لبرنت مرتفعة 39 سنتاً بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 62.76 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 39 سنتاً أو 0.7 بالمئة ليصل إلى 57.51 دولار للبرميل.

وقال هوي لي، الاقتصادي لدى بنك أو.ٍسي.بي.سي في سنغافورة، "لا أتوقع تغيرات كبيرة في المعروض ولذا ستظل الأسعار داخل النطاق ذاته الذي لازمته منذ مطلع نوفمبر."

وقال معهد البترول الأميركي يوم الأربعاء، إن مخزونات الخام تراجعت على غير المتوقع 541 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر ، بينما توقع المحللون زيادتها 1.6 مليون برميل يومياً.

وارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حسبما أظهرته بيانات المعهد.