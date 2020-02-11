أسعار النفط ترتفع بـ1% مدعوم بمعنويات إيجابية في الأسواق الآسيوية

ارتفعت أسعار النفط حوالي 1 في المائة اليوم اقتداء بموجة صعود في أسواق الأسهم لكن القلق مازال يساور المستثمرين حيال فيروس ووهان الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الصين حتى الآن.

وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش كان خام برنت مرتفعا 53 سنتا بما يعادل نحو 1 في المائة إلى 53.80 دولار للبرميل بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 54.16 دولار.

وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو حوالي واحد في المائة مسجلا 50.18 دولار للبرميل. لكن كلا الخامين مازال منخفضا أكثر من 20 في المائة عن أعلى مستويات يناير.

وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس متحدثة لرويترز "يبدو أن معنويات إيجابية واسعة النطاق في شتى الأسواق الآسيوية قد رفعت أسعار النفط الخام".

وتابعت "التعافي فاتر وقد يكون قصير الأجل إذ من المرجح أن يظل الطلب الصيني على الطاقة ضعيفا في الأجل القريب بفعل تأثير الفيروس.

سيكون من الضروري أن تخرج أوبك+ وروسيا بخطة متماسكة لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط".