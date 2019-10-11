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أسعار النفط ترتفع بـ2% بعد حادث ناقلة النفط الإيرانية

منشور 11 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 05:48
قفزت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الجمعة بعد إنفجار ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر
قفزت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الجمعة بعد إنفجار ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر
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ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.3 بالمئة إلى 60.46 دولار للبرميل وبلغت 60.13 دولار للبرميل مرتفعة 1.02 دولار

قفزت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الجمعة بعد إنفجار ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.3 بالمئة إلى 60.46 دولار للبرميل وبلغت 60.13 دولار للبرميل مرتفعة 1.02 دولار بحلول الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.1 بالمئة إلى 54.69 دولار للبرميل وبلغت 54.47 دولار للبرميل مرتفعة 92 سنتا.

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Via SyndiGate.info


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