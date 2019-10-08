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أسعار النفط ترتفع بفعل اضطرابات العراق مع تنحية مخاوف الطلب جانباً

منشور 08 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 09:08
ارتفعت أسعار النفط وسط زيادة المخاوف بشأن الإمدادات بفعل اضطرابات لدى منتجي الخام العراق والإكوادور
ارتفعت أسعار النفط وسط زيادة المخاوف بشأن الإمدادات بفعل اضطرابات لدى منتجي الخام العراق والإكوادور
أبرز العناوين
ارتفع خام برنت 44 سنتا، أو 0.8% ، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا، أو 0.8%

ارتفعت أسعار النفط وسط زيادة المخاوف بشأن الإمدادات بفعل اضطرابات لدى منتجي الخام العراق والإكوادور مع تنحية مخاوف الطلب جانبا بينما يترقب المستثمرون ما ستسفر عنه محادثات التجارة الأمريكية الصينية هذا الأسبوع.
وارتفع خام برنت 44 سنتا، أو 0.8% ، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا، أو 0.8%.

ويغلب الحذر على تعاملات المستثمرين قبيل المحادثات الأميركية الصينية التي من المقرر أن تُجرى في واشنطن ، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تتمخض عن اتفاق شامل لإنهاء حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهددت احتجاجات في العراق والإكوادور بتعطيل الإنتاج من كلا البلدين العضوين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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