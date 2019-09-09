أسعار النفط ترتفع بفعل توقعات باستمرار تخفيضات أوبك

ارتفع النفط جراء توقعات بأن السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، ستواصل دعم تخفيضات إنتاج الخام التي تنفذها أوبك ومنتجون من خارجها لدعم الأسعار بعد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا جديدا للطاقة.

وارتفعت الأسعار لليوم الرابع مدعومة أيضا بتعليقات من وزير الطاقة الإماراتي بأن المنتجين في أوبك والحلفاء ملتزمون بتحقيق توازن في سوق الخام.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 53 سنتا أي ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 62.07 دولار للبرميل، بينما زاد الخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 57 سنتا ما يوازي واحدا بالمئة إلى 57.09 دولار للبرميل.

وقال مسؤول سعودي أمس إنه لن يكون هناك تغيير في سياسات السعودية وأوبك بشان تخفيضات الإنتاج وإن الامير عبد العزيز سيعمل على تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها.

كما قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي أمس الأحد إن المنتجين من أوبك وخارجها ملتزمون بتحقيق التوازن في سوق النفط.