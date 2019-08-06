أسعار النفط ترتفع بما يزيد عن 1% والحرب التجارية تكبح المكاسب

ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن واحد بالمئة، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يشتري فيه متعاملون يراهنون على انخفاض الأسعار مجدداً عقوداً لجني الأرباح بعد الانخفاضات التي سجلها الخام على مدى الجلسات الثلاث الماضي، بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ونزلت أسعار برنت أكثر من ثمانية بالمئة في الجلسات الثلاث مقارنة مع مستوى إغلاقها في 31يونيو مع تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على واردات الصينية، وإقدام الصين على اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الواردات الزراعية الأميركية.

وردت الولايات المتحدة أيضاً على انخفاض اليوان الصيني، يوم الإثنين، عبر وصف بكين بالمتلاعبة بالعملة في وقت لاحق من اليوم.

وانخفضت أسعار برنت ما يزيد عن ثلاثة بالمئة، يوم الإثنين، إذ أن المتعاملين يشعرون بالقلق من أن استمرار التوترات التجارية بين أكبر دولتين تقومان بشراء النفط في العالم سيؤثر سلباً على الطلب، مما يساهم في تحفيز عمليات تغطية لمراكز مدينة اليوم.

وبحلول الساعة 05:44 بتوقيت جرينتش، اليوم الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتاً أو واحداً بالمئة إلى 60.42 دولار للبرميل بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 59.07 دولار وهو أدنى مستوياتها منذ 14 يناير .

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتاً أو واحداً بالمئة إلى 55.25 دولار للبرميل.

وتتهم الولايات المتحدة بكين بأنها تتلاعب بعملتها بعدما سمحت الصين لعملتها اليوان بالهبوط لأدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات.

وسيدعم اليوان الضعيف الصادرات الصينية عبر خفض أسعارها، لكنه سيزيد أيضاً تكاليف الواردات النفطية لأكبر مستورد في العالم للخام.