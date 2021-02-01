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أسعار النفط ترتفع على الرغم من تعثر توزيع اللقاح والسلالات الجديدة لفيروس كورونا

منشور 01 شباط / فبراير 2021 - 07:45
أسعار النفط ترتفع على الرغم من تعثر توزيع اللقاح والسلالات الجديدة لفيروس كورونا
تلقت أسعار النفط الدعم من برامج التحصين الجارية في الدول الأشد تضررا من الجائحة وخفض الإنتاج من جانب منتجين كبار مثل السعودية
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ارتفعت أسعار النفط الاثنين 1 فبراير بعد بداية ضعيفة، لتعزز المكاسب التي حققتها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من أن تعثر عمليات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والإصابات الجديدة واكتشاف سلالات جديدة يلقى بظلال على توقعات الطلب.

ارتفعت أسعار النفط الاثنين 1 فبراير بعد بداية ضعيفة، لتعزز المكاسب التي حققتها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من أن تعثر عمليات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والإصابات الجديدة واكتشاف سلالات جديدة يلقى بظلال على توقعات الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو ما يعادل 0.7% إلى 55.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش، بينما ربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 52.44 دولار.

وزاد الخامان القياسيان نحو 8% في يناير كانون الثاني.

هذا وتلقت أسعار النفط الدعم من برامج التحصين الجارية في الدول الأشد تضررا من الجائحة وخفض الإنتاج من جانب منتجين كبار مثل السعودية.

ولكن حالة الابتهاج إزاء نهاية محتملة للجائحة تقوضت بفعل بطء وتيرة التطعيمات وزيادة السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

أسعار النفط تنخفض بـ 0.4%... ."برنت" عند 54.9 دولارا و"الأمريكي" 52.2 دولارا
أسعار النفط ترتفع أكثر من 0.5% ... وبرنت يتراجع بـ0.1%
أسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف الطلب وتعزز الدولار

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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