أسعار النفط ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي

ارتفعت أسعار النفط إثر استمرار التوترات في الشرق الأوسط بعد تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن بلاده ستعلن عقوبات "كبرى" على طهران.

حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت 25 سنتا أو 0.4 % إلى 65.45 دولارا للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.6% إلى 57.80 دولارا للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة. وقال الأحد إنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران.

لكن بومبيو قال إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على إيران بهدف زيادة تقليص الموارد التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها في المنطقة.

هذا وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني "محمد جواد آذري " إن الهجمات الإلكترونية الأمريكية على أهداف إيرانية لم تكن ناجحة.

جاء ذلك بعد أيام من تقارير تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" شنت هجوما إلكترونيا تم التخطيط له منذ فترة طويلة لتعطيل أنظمة إطلاق الصواريخ في ايران

وصعدت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران الطائرة المسيرة التي قالت أميركا إنها كانت في المجال الجوي الدولي بينما قالت طهران إنها كانت فوق أراضيها.