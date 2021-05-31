أسعار النفط ترتفع مدعومة بتوقعات إيجابية لنمو الطلب على الوقود

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مدعومة بتوقعات إيجابية لنمو الطلب على الوقود في ربع السنة القادم، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع أوبك+ المقرر هذا الأسبوع لمعرفة كيف ستكون استجابة المنتجين.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس آب مرتفعة 50 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 69.22 دولار للبرميل بعد تحديد سعر التسوية عند أعلى مستوى في عامين يوم الجمعة. وسجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو تموز 66.87 دولار للبرميل، مرتفعا 55 سنتا أو 0.8 بالمئة.

والأسواق الأمريكية والبريطانية مغلقة في عطلات عامة اليوم.

ويتجه كلا العقدين صوب تحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي مع توقع المحللين نمو الطلب على النفط بمعدلات تفوق المعروض رغم عودة صادرات الخام والمكثفات الإيرانية.

وتجري إيران محادثات مع القوى العالمية منذ أبريل نيسان، إذ تعكف الأطراف على خطوات من طهران وواشنطن تجاه العقوبات والأنشطة النووية مقابل الالتزام الكامل باتفاق 2015 النووي.

وقال محللو أيه.إن.زد "نتوقع للطلب أن يتجاوز العرض في حدود 650 ألف برميل يوميا و950 ألف برميل يوميا في الربعين الثالث والرابع على الترتيب،" مضيفين أن ذلك يشمل زيادة إنتاج إيران 500 ألف برميل يوميا.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا غدا الثلاثاء.

ومن المتوقع ألا تحيد المجموعة المعروفة باسم أوبك+ عن خططها لتخفيف تخفيضات المعروض تدريجيا حتى يوليو تموز.