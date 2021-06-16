أسعار النفط ترتفع مع تحسن آفاق الطلب وتراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء 16 يونيو، فيما زاد سعر خام برنت للجلسة الخامسة على التوالي إذ تحسنت المعنويات على خلفية تراجع المخزونات وانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس كورونا.

وصعد خام برنت 47 سنتا أي ما يعادل 0.6% إلى 74.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2019. وارتفع الخام الأميركي 42 سنتا أي ما يعادل 0.6% إلى 72.54 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018.

وقال مصدران لرويترز في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بمقدار 8.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 11 يونيو حزيران.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد أشاروا إلى أن مخزونات الخام من المتوقع أن تنخفض للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي. ومن المتوقع صدور البيانات الرسمية اليوم الأربعاء.