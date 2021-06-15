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أسعار النفط تسجل ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي

منشور 15 حزيران / يونيو 2021 - 06:57
أسعار النفط تسجل ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي
ارتفع 41 سنتا ما يعادل 0.6 في المائة إلى 71.29 دولار. وكان قد تراجع في الجلسة السابقة ثلاثة سنتات
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ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع ارتفاع خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي، حيث ارتفع مزيج برنت 43 سنتا ما يوازي 0.6 في المائة إلى 73.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0134 بتوقيت جرينتش،

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع ارتفاع خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي، حيث ارتفع مزيج برنت 43 سنتا ما يوازي 0.6 في المائة إلى 73.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0134 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن ارتفع 0.2 في المائة أمس الاثنين.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط هو الآخر، إذ ارتفع 41 سنتا ما يعادل 0.6 في المائة إلى 71.29 دولار. وكان قد تراجع في الجلسة السابقة ثلاثة سنتات.

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كلمات دالة:أسعار النفطارتفاع سعر النفطانخفاض سعر النفط

Via SyndiGate.info


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