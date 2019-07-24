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أسعار النفط ترتفع مع تراجع مخزون أمريكا

منشور 24 تمّوز / يوليو 2019 - 08:49
ارتفعت أسعار النفط  بفعل تراجع مخزون أمريكا وتوترات الشرق الأوسط ومحادثات التجارة
ارتفعت أسعار النفط  بفعل تراجع مخزون أمريكا وتوترات الشرق الأوسط ومحادثات التجارة
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زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 64.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش

ارتفعت أسعار النفط  بفعل تراجع مخزون أمريكا وتوترات الشرق الأوسط ومحادثات التجارة.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 64.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد نحو واحد بالمئة يوم الثلاثاء.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 57.05 دولار للبرميل بعدما ارتفع نحو واحد بالمئة أيضا في الجلسة السابقة.

وانخفض مخزون الخام الأمريكي أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو تموز، وهبط بواقع 11 مليون برميل إلى 449 مليونا، بحسب ما أعلنه معهد البترول الامريكي أمس الثلاثاء. يأتي ذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره أربعة ملايين برميل.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزون اليوم الأربعاء.

وقال محللون إن احتمال استئناف محادثات التجارة الصينية الأمريكية ساهم في دعم الأسعار.

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Via SyndiGate.info


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