أسعار النفط ترتفع مع نمو الطلب وقلة الإمدادات



سجلت أسعار النفط اليوم الخميس ارتفاعاً مواصلة مكاسبها، وذلك وسط نمو الطلب على الوقود، وتسجيل المخزونات الأمريكية انخفاضاً أكبر من المتوقع بعد تأثر الإنتاج في خليج المكسيك بعد إعصارين.

وكانت سوق النفط أيضًا استقبلت دعماً من عودة الإقبال على الأصول المحفوفة بالمخاطر، وأيضًا مع تراجع المخاوف من تخلف شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة إيفرجراند عن سداد التزاماتها والتداعيات المحتملة لذلك على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بحسب ما نشرت "رويترز".

وسجل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعاً 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 72.48 دولار للبرميل، وارتفع خام برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.45 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان بـ 2.5 بالمئة أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 3.5 مليون برميل إلى 414 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر ، وهو أقل حجم مخزونات منذ أكتوبر 2018، في تراجع أكبر من توقعات المحللين.