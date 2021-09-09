أسعار النفط تسجل ارتفاعاً لليوم الثاني على التوالي

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً للجلسة الثانية على التوالي، معوضاً بعض الخسائر ، حيث تلقت الأسعار دعماً وسط انخفاض الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك بسبب الأضرار الناجمة عن الإعصار أيدا.

أسعار النفط اليوم

حيث سجلت أسعار خام بحلول الساعة 6.16 برنت ارتفاعاً بـ 26 سنتاً، أو 0.36 بالمئة إلى 72.86 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس ارتفاعاً بـ12 سنتا أو 0.17 بالمئة إلى 69.42 دولار للبرميل.

وأيضًا جاء الدعم لأسعار النفط أمس، بعد توقف صادرات من مينائي السدرة ورأس لانوف الليبييين بسبب محتجون، وفقا لما قاله مهندسان في الميناءين.