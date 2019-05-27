أسعار النفط ترتفع وسط خفض الإمدادات والحرب التجارية

منشور 27 أيّار / مايو 2019 - 05:19
زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.2 في المئة إلى 58.73 دولار للبرميل
زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.2 في المئة إلى 58.73 دولار للبرميل
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل استمرار خفض الإمدادات بقيادة أوبك

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل استمرار خفض الإمدادات بقيادة أوبك، لكن خام برنت ظل دون مستوى 70 دولارا للبرميل وسط مخاوف بشأن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 00:21 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 41 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 69.10 دولار للبرميل مقارنة بالإغلاق السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.2 في المئة إلى 58.73 دولار للبرميل.

وقامت مجموعة من المنتجين بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار.

لكن مكاسب اليوم الاثنين لم تعوض تراجع الأسبوع الماضي، عندما سجلت العقود الآجلة للنفط الخام أكبر انخفاض في الأسعار هذا العام وسط مخاوف من أن النزاع التجاري الصيني الأمريكي قد يسرع من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

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Via SyndiGate.info


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