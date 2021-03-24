أسعار النفط ترتفع 1% اليوم

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1 في المائة مع سعي المستثمرين لتحقيق مكاسب عقب الهبوط الحاد في اليوم السابق لكن التعافي كان محدودا جراء تباطؤ انتعاش الطلب بسبب إجراءات عزل جديدة لمكافحة الجائحة في أوروبا وتزايد المخزونات في أمريكا .

وبحسب "رويترز" ارتفع برنت 69 سنتا ما يعادل 1.1 في المائة إلى 61.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش بعدما هوى 5.9 في المائة إلى 60.50 دولار اليوم السابق.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا أو 1.1 في المائة إلى 58.39 دولار للبرميل بعد أن فقد 6.2 في المائة ولامس مستوى متدنيا عند 57.03 دولار أمس.



ولامس المؤشران أقل مستوياتهما منذ أوائل فبراير أمس ونزلا 14 في المائة عن المستويات المرتفعة التي بلغاها في وقت سابق من مارس.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في شركة السمسرة فوجيتموي كو للسلع الأولية "عدل المستثمرون مراكزهم بعد الهبوط الحاد أمس".

وأضاف "لكن السوق تظل تتوقع هبوطا بسبب المخاوف المتنامية حيال تعافي الطلب في اعقاب قيود جديدة في أوروبا بسبب الجائحة".

ومددت ألمانيا أكبر مستهلك للنفط في أوروبا إجراءاتها للعزل إلى 18 أبريل وناشدت أنجيلا ميركل المواطنين ملازمة المنازل لـ 5 أيام خلال العطلة.