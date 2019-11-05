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أسعار النفط تستقر ترقبا لبيانات المخزونات الأمريكية

منشور 05 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 10:43
خفضت روسيا إنتاجها النفطي إلى 11.23 مليون برميل يوميا الشهر الماضي من 11.25 مليون برميل يوميا في سبتمبر
خفضت روسيا إنتاجها النفطي إلى 11.23 مليون برميل يوميا الشهر الماضي من 11.25 مليون برميل يوميا في سبتمبر
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استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يبقي المستثمرون فيه أنظارهم على بيانات المخزونات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يبقي المستثمرون فيه أنظارهم على بيانات المخزونات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد يومين من المكاسب التي حققها الخام بفضل بيانات اقتصادية إيجابية وآمال بشأن إبرام واشنطن وبكين اتفاقا تجاريا.

وبحلول الساعة 07:39 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار سنت إلى 62.12 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.7 في المائة في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسعة سنتات إلى 56.45 دولار للبرميل. وربحت العقود 0.6 في المائة يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن تكون مخزنات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن تكون مخزونات المنتجات النفطية انخفضت، بحسب ما أظهره استطلاع رأي مبدئي أجرته رويترز يوم الاثنين.

وتلقى النفط الدعم من آمال بإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، مما قد يعزز الطلب.

ويتابع مستثمرو النفط عن كثب الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية السعودية أرامكو السعودية والمتوقع أن يكون أكبر إدراج في العالم.

وعلى جانب الإمدادات، خفضت روسيا إنتاجها النفطي إلى 11.23 مليون برميل يوميا الشهر الماضي من 11.25 مليون برميل يوميا في سبتمبر ، لكنها فوتت مجددا تعهدها بموجب اتفاق لكبح الإنتاج.

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Via SyndiGate.info


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