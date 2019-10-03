أسعار النفط تستقر في ظل عدم وضوح الآفاق الاقتصادية العالمية

استقرت العقود الآجلة للنفط متخلية عن مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، ويأتي ذلك في الوقت الذي طغت فيه المخاوف بشأن تدهور آفاق الاقتصاد العالمي والتي أضرت بالأسعار في الجلسة السابقة على آمال متواضعة بإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1% إلى 57.66 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 2% في الجلسة السابقة، في غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 0.2% إلى 52.73 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.8 % خلال الجلسة السابقة، وبلغت المؤشرات القياسية للأسهم العالمية أدنى مستوياتها في شهر خلال جلسة الأربعاء.

كما تضررت الثقة أيضا في الجلسة السابقة جراء ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية 3.1 ملايين برميل الأسبوع الماضي وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين بزيادتها 1.6 مليون برميل.