أسعار النفط تستمر في الارتفاع بفضل خطة أوبك+ وتوقعات الطلب

ارتفعت أسعار النفط بعدما اتفقت أوبك وحلفاؤها على الالتزام بعودة حذرة لإمدادات النفط للسوق في يونيو ويوليو ، مع توقعات بتعاف قوي للطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا بما يعادل 0.27 % إلى حوالي 68 دولار خلال الجلسة، مواصلا المكاسب بعد زيادة 2.1 % في اليوم التالي لعطلة في الولايات المتحدة كانت يوم الاثنين.

وسجلت الأسعار أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.31 % إلى أكثر من 70 دولار للبرميل، مما يضيف إلى ارتفاع 1.3% خلال الليل حين سجل أعلى مستوى منذ الثامن مارس.

واتفقت أوبك+ أمس الثلاثاء على الإبقاء على الخطة الحالية للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط حتى نهاية يوليو.

ودعمت تصريحات وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب الاجتماع السوق، إذ قال إنه يلحظ تعافيا قويا للطلب في الولايات المتحدة والصين، وأن وتيرة حملة التطعيمات من شأنها فقط أن تقود إلى مزيد من التوازن في سوق النفط العالمية.