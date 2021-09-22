أسعار النفط تسجل ارتفاعاً اليوم وسط انخفاض المخزونات الأمريكية

سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعاً بأكثر من دولار، مواصلة في تسجيل مكاسب أمس، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية سجلت انخفاضاً أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي في أعقاب إعصارين، وأيضًا كان هناك قلة في الإمدادات مع تحسن الطلب.

أسعار النفط

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.08 دولار أي بنسبة 1.5 في المائة بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش،ليصل إلى 71.57 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً 1.03 دولار أي 1.4 في المائة إلى 75.39 دولار للبرميل

وكان تركيز سوق النفط قد تحول إلى مخاوف بسبب قلة الإمدادات ضغوط يوم الاثنين نتيجة اضطرابات في السوق الأوسع نطاقا لها صلة بتعثر محتمل لمجموعة التطوير العقاري الصينية تشاينا إيفرجراند.



وتنتظر سوق النفط بيانات من إدارة معلومات الطاقة اليوم للتحقق من أي انخفاض كبير في مخزونات الخام والوقود.



