أسعار النفط تسجل ارتفاعاً بعد إعلان أوبك تمديد خفض الإنتاج

تسجل أسعار النفط ارتفاعا في آسيا الإثنين بعد إعلان السعودية أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاءها يمكن أن يمددا اتفاقهم لخفض الإنتاج.

وحوالى الساعة 04,20 بتوقيت غرينتش، سجل سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يوليو، ارتفاعا قدره 33 سنتا ليبلغ سعره 54,32 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم أغسطس، فقد ارتفع 32 سنتا إلى 63,61 دولارا.

وستعقد أوبك وشركاؤها، في الأسابيع المقبلة اجتماعا في فيينا للبت في تمديد أو عدم تمديد اتفاق الحد من الإنتاج.

وأكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بعد لقاء مع نظيره الروسي الكسندر نوفاك الأسبوع الماضي أنه متأكد من أن الاتفاق سيتم تمديده.

وقال ألفونسو ايسبارزا المحلل في مجموعة "أواندا" إن "أسعار النفط ارتفعت بسبب تراجع سعر الدولار ومعلومات عن التزام من السعودية وروسيا بتمديد خفض الإنتاج" بين أوبك وشركائها".