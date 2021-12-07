أسعار النفط تسجل ارتفاعاً في ظل تراجع المخاوف حول أوميكرون

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر ارتفاعاً ،بعد أن سجلت 5% في الجلسة السابقة وسط تراجع المخاوف من أثر متحور أوميكرون على طلب الوقود العالمي، وتعثر المحادثات النووية مع إيران، مما يعطل عودة إمدادات الخام الإيراني إلى الأسواق



ارتفاع أسعار النفط



سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا 60 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 73.68 دولار للبرميل عند الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو 1.1% إلى 70.23 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 4.9% في الجلسة السابقة.

وكانت أسعار النفط قد سجلت الأسبوع الماضي انخفاضاً وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فعالية في مقاومة المتحور الجديد أوميكرون مما أثار مخاوف من أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على النفط.

